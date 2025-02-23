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23 февраля, 17:14

Авторы VK трогательно поздравили защитников Отечества и их близких

К 23 февраля VK выпустил видеоролик под названием «Герои среди нас», в котором команда «ВКонтакте» поздравляет защитников Отечества и их семьи. В ролике звучит стихотворение Эдуарда Асадова «Я могу тебя очень ждать...» в исполнении поэтессы Анны Егоян. Завершает музыкальное оформление видео авторское аутро, исполненное дуэтом Nansi&Sidorov.

Поздравление от авторов ВКонтакте. Видео © VK Праздники

В кадре представлены реальные люди и их семьи, которые преодолели трудности и испытания, и чьи достижения заслуживают уважения. Среди них: почётный донор России, донор костного мозга и волонтёр Роман Шашкин; спасатель, лауреат медали «20 лет ВСКС» и знака отличия начальника железнодорожных войск ВС России Роман; врач-эпидемиолог Иван Поддубный, участвовавший в борьбе с коронавирусом; пожарный Дмитрий Комаров, неоднократно спасавший людей; штурман атомной подводной лодки Константин Химич; старший лейтенант Роман.

В пресс-службе VK отметили, что основная идея ролика заключается в том, что настоящие герои совершают подвиги не только ради своей страны, но и ради близких.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 23 февраля Президентский фонд культурных инициатив запустил масштабный онлайн-марафон патриотического контента. Мероприятие будет включать в себя показ художественных и документальных фильмов, музыкальных клипов, а также фрагментов патриотических концертов, созданных при грантовой поддержке ПФКИ.

Обложка ©

VK Праздники

Алена Пенчугина
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