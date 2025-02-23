Авторы VK трогательно поздравили защитников Отечества и их близких

К 23 февраля VK выпустил видеоролик под названием «Герои среди нас», в котором команда «ВКонтакте» поздравляет защитников Отечества и их семьи. В ролике звучит стихотворение Эдуарда Асадова «Я могу тебя очень ждать...» в исполнении поэтессы Анны Егоян. Завершает музыкальное оформление видео авторское аутро, исполненное дуэтом Nansi&Sidorov.

Поздравление от авторов ВКонтакте. Видео © VK Праздники

В кадре представлены реальные люди и их семьи, которые преодолели трудности и испытания, и чьи достижения заслуживают уважения. Среди них: почётный донор России, донор костного мозга и волонтёр Роман Шашкин; спасатель, лауреат медали «20 лет ВСКС» и знака отличия начальника железнодорожных войск ВС России Роман; врач-эпидемиолог Иван Поддубный, участвовавший в борьбе с коронавирусом; пожарный Дмитрий Комаров, неоднократно спасавший людей; штурман атомной подводной лодки Константин Химич; старший лейтенант Роман.

В пресс-службе VK отметили, что основная идея ролика заключается в том, что настоящие герои совершают подвиги не только ради своей страны, но и ради близких.