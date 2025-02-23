Белый дом заявил о нежелании Трампа слушать критиков его плана по Украине

Президент США Дональд Трамп не собирается прислушиваться к тем, кто поддерживает продолжение конфликта на Украине. Об этом в эфире Fox News сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он также предложил тем, у кого есть альтернативные идеи, представить их. Однако, по словам Уолтца, он пока слышал лишь призывы к затягиванию конфликта.

«И никому не следует удивляться, что Трамп строил свою избирательную кампанию не на этом и не намерен поступать таким образом», — сказал советник Трампа.