Белый дом заявил о нежелании Трампа слушать критиков его плана по Украине
Уолтц: Трамп не будет слушать тех, кто призывает продолжать украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп не собирается прислушиваться к тем, кто поддерживает продолжение конфликта на Украине. Об этом в эфире Fox News сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.
Он также предложил тем, у кого есть альтернативные идеи, представить их. Однако, по словам Уолтца, он пока слышал лишь призывы к затягиванию конфликта.
«И никому не следует удивляться, что Трамп строил свою избирательную кампанию не на этом и не намерен поступать таким образом», — сказал советник Трампа.
Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что стамбульские соглашения 2022 года могут служить основой для урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Россия ранее уже давала понять, что готова сотрудничать для завершения конфликта. В ходе обсуждений, проходивших несколько лет назад, звучали крайне убедительные и содержательные переговоры.
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