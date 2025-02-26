Эстонка с матерью-инвалидом просят гражданство РФ — в Таллине им грозит уголовка за поддержку России

Гражданка Эстонии и её тяжелобольная мать с инвалидностью просят гражданство РФ. Они бежали в Москву, потому что в Эстонии им грозит уголовное преследование из-за их пророссийских взглядов, сообщает SHOT.

Девушка с русскими корнями хочет вернуться на историческую родину, в Россию, из Эстонии. Видео © Telegram / SHOT

По словам Марии Симак, их семья переехала в Эстонию к прадеду, который жил там после Второй мировой войны. Во время войны он служил в звании старшего лейтенанта и участвовал в боях под Москвой, за что был удостоен награды.

В Москве у Симак есть квартира, унаследованная от отца, где она с матерью проживают с апреля 2023 года. Мария попыталась оформить гражданство несколько раз, но ее просьбы каждый раз отклонялись, с аргументом, что «в Эстонии войны нет», следовательно, оснований для гражданства РФ у неё нет.

«Я русская по национальности и ментальности, являюсь победителем многочисленных олимпиад по русскому языку и литературе. Я всегда считала Россию своей Родиной, поддерживала политику РФ», — говорит девушка.

Дополнительные трудности создают проблемы со здоровьем её матери, являющейся инвалидом первой группы. В Москве она получает необходимые лекарства и находится в списке ожидания на трансплантацию почки, однако для этого ей требуются документы, которые невозможно получить без паспорта или вида на жительство. Мария убеждена, что при возвращении в Эстонию никто не окажет помощи её матери. Кроме того, их в Эстонии ожидает уголовное преследование за поддержку России.