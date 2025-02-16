Призванный в армию в ходе украинской мобилизации и сбежавший из учебки ВСУ в Великобритании в Херсонскую область киевлянин получил российское гражданство по упрощённой процедуре. Об этом в беседе с ТАСС рассказал губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

«Этот человек уже получил российское гражданство по упрощённой процедуре, так как он выходец из Херсонской области. Теперь имеет право на все виды социальной помощи, предусмотренные российским законодательством», — пояснил глава области.