Сбежавший из британского лагеря НАТО боец ВСУ получил российский паспорт
Боец, сбежавший из учебного лагеря ВСУ в Британии, получил гражданство России
Призванный в армию в ходе украинской мобилизации и сбежавший из учебки ВСУ в Великобритании в Херсонскую область киевлянин получил российское гражданство по упрощённой процедуре. Об этом в беседе с ТАСС рассказал губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.
«Этот человек уже получил российское гражданство по упрощённой процедуре, так как он выходец из Херсонской области. Теперь имеет право на все виды социальной помощи, предусмотренные российским законодательством», — пояснил глава области.
Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкоматов) задержали Валерия в Киеве в октябре 2024 года. Позже его в числе 450 новобранцев отобрали для обучения в Великобритании.
Он провёл в лагере 30 дней, после чего сбежал из тренировочного лагеря НАТО и по второму загранпаспорту вернулся в подконтрольную России часть Херсонской области. Ему пришлось преодолеть около 70 километров пешком, чтобы добраться до Лондона для дальнейшего транзита на российскую территорию. Валерий рассказал, что после трёхнедельной подготовки забрасывали сразу в Суджу.
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