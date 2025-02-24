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24 февраля, 05:07

На Бали обезьяна покусала россиянку, устроившую фотосессию в диких джунглях

SHOT: На Бали обезьяна напала на россиянку и прокусила ей руку

На Бали обезьяна напала на россиянку и прокусила ей руку. У девушки появилась сильная опухлость, а прививку от бешенства она не делала, сообщает SHOT.

Обезьяна напала на россиянку и прокусила ей руку. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, 36-летняя Ануш работает няней в Москве. В феврале девушка полетела в командировку на Бали и, чтобы полностью проникнуться духом джунглей, отправилась в парк обезьян. Пока туристка фотографиловалась с одной мартышкой, к ней подбежала более крупная обезьяна и вцепилась в руку, укусив три раза. Россиянка старалась не паниковать и не выхватывать руку, чтобы не спровоцировать остальных животных.

Укус от мартышки. Фото © SHOT

Укус от мартышки. Фото © SHOT

В самом парке пострадавшей дали лишь спиртовую салфетку, чтобы обработать рану. По словам Ануш, она первый раз на Бали и не знала об опасности укусов и о необходимости прививки. Девушка переживает, что могла подцепить бешенство, поэтому отправится в больницу, когда вернётся в Москву.

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Обложка ©

Freepik / wirestock

Алена Пенчугина
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