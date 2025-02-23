В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершилось грандиозным салютом

В Санкт-Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершилось грандиозным салютом у стен Петропавловской крепости. Однако атмосфера торжества ощущалась задолго до этого момента благодаря оформлению города в цвета боевых знамён и российского триколора. Световые проекции, флаги и подсветки были видны по всему городу.

Торжественный салют по случаю Дня Защитника Отечества в Петербурге. Видео © Telegram / astrophotoboloto

«Особое значение сегодня мы придаем преемственности поколений, чествованию и поддержке наших ветеранов и воинов, защищающих сегодня нашу страну. 23 февраля праздничное оформление города в цветах боевых знамён и государственного флага подчёркивает торжественность и масштаб праздника, говорит о гордости за страну и её героев», — приводит пресс-служба Смольного слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Дворцовый мост, а также Троицкий мост, мост Бетанкура и городская телебашня были украшены в цветах российского триколора и боевых знамён. Флаги развевались на площади Восстания, Дворцовой площади, Невском и Лиговском проспектах, а также на площади Труда. Кроме того, накануне праздника город украсили световые проекции с портретами известных российских военачальников и флотоводцев, таких как Суворов, Кутузов, Нахимов и Ушаков.