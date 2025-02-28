Братья-украинцы против дерзкого конкурента: В бою за «голубиный» бизнес Петербурга пролилась кровь

В разговоре с телеграм-каналом двое представителей питерского аниматорского бизнеса пожаловались друг на друга: якобы конкуренты мешают им работать, оказывают давление и клевещут. 44-летний Вадим и 41-летний Богдан несколько лет назад приехали в Северную столицу с Украины и быстро стали лидерами в бизнесе с голубями. Однако их первенство пытается оспорить 30-летний Глеб, который, по словам братьев, то подростков подошлёт, чтобы туристам мешали фотографироваться, то драку устроит. Вадим и Богдан утверждают, что он работает на «отцов аниматорского бизнеса» Петербурга — неких Дениса и Сергея. Глеб никаких обвинений не признаёт и выступает со встречными, дескать, это приехавшие с Украины братья требовали от него половины прибыли.