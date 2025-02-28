Братья-украинцы против дерзкого конкурента: В бою за «голубиный» бизнес Петербурга пролилась кровь
В Петербурге бизнесмены дерутся за фото с голубями, обвиняя друг друга в рэкете
В Петербурге предприниматели дерутся за фото с голубями и обвиняют друг друга в рэкете. О конфликте «голубиного» бизнеса рассказывает SHOT.
В Петербурге аниматоры и продавцы сувениров терпят нападки от местной банды. Видео © Telegram / SHOT
В разговоре с телеграм-каналом двое представителей питерского аниматорского бизнеса пожаловались друг на друга: якобы конкуренты мешают им работать, оказывают давление и клевещут. 44-летний Вадим и 41-летний Богдан несколько лет назад приехали в Северную столицу с Украины и быстро стали лидерами в бизнесе с голубями. Однако их первенство пытается оспорить 30-летний Глеб, который, по словам братьев, то подростков подошлёт, чтобы туристам мешали фотографироваться, то драку устроит. Вадим и Богдан утверждают, что он работает на «отцов аниматорского бизнеса» Петербурга — неких Дениса и Сергея. Глеб никаких обвинений не признаёт и выступает со встречными, дескать, это приехавшие с Украины братья требовали от него половины прибыли.
Братья Богдан и Вадим приехали с Украины и стали одними из лидеров «голубиного» бизнеса Петербурга. Фото © Telegram / SHOT
Глеб — молодой конкурент Богдана и Вадима, который может работать на «отцов аниматорского бизнеса» Дениса и Сергея. Фото © Telegram / SHOT
По данным SHOT, Богдан засветился в бандитских разборках — в 2023 году он напал на девушку-аниматора на Васильевском острове. Тогда его отправили в изолятор, но через год освободили от ответственности. Богдан помирился с потерпевшей и перевёл 50 тысяч рублей общественной организации.
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Telegram / SHOT