Двое мужчин открыли стрельбу из пистолета в магазине в Петербурге, ЧП попало на видео
В Санкт-Петербурге задержали дебошира с пистолетом, устроившего драку в магазине
Полиция Санкт-Петербурга задержала одного из дебоширов, устроивших драку в сетевом магазине на Планерной улице. У парня нашли пневматический пистолет. Оружие уже передали на экспертизу. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
В Санкт-Петербурге задержали дебошира, устроившего драку в сетевом магазине. Видео © Telegram / Петербургская полиция
В результате драки один из парней распылил газ из перцового баллончика прямо в торговом зале. Директор магазина вызвал полицию. Оказалось, что двум неизвестным покупателям отказали в продаже алкогольной продукции. Тогда они произвели пять выстрелов в воздух из пневматического оружия, ударили 22-летнего грузчика и скрылись с места происшествия.
«В этот же день, в 18:00, возле дома 52 по Богатырскому проспекту по месту проживания в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 20-летний местный житель», — говорится в сообщении.
На данный момент полиция устанавливает местоположение второго нападавшего для его дальнейшего задержания.
Ранее Life.ru рассказал, что в Свердловской области задержали несовершеннолетних парней, которые жестоко издевались над девушками. Подростки привезли пострадавших на автомойку, поливали их ледяной водой, таскали за волосы, избивали и раздевали. Все свои действия они снимали на видео и угрожали девушкам расправой. Причиной пыток стала неразделённая любовь.
Telegram / Петербургская полиция