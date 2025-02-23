Ещё 13 шайб до исторического рекорда: Овечкин оформил зрелищный дубль в НХЛ
Овечкин стал ближе к рекорду Гретцки благодаря двум голам «Эдмонтону»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в домашней игре против «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате НХЛ. Тем самым российский хоккеист сократил отставание от исторического рекорда Уэйна Гретцки до 13 голов.
Обе шайбы воспитанник московского «Динамо» забросил во второй двадцатиминутке. В настоящий момент счёт на табло 6:2 в пользу «кэпсов». Идёт третий период.
Напомним, что в прошлом матче «Кэпиталз» разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:3. Однако Овечкину в тот вечер не удалось пополнить копилку новыми забитыми шайбами.
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