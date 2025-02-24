Никакого горячего душа: Врач рассказала, как правильно отогреться с мороза и не шокировать организм

После долгого пребывания на морозе так и тянет нырнуть в горячую ванну или встать под душ. Однако делать этого не стоит, предупредила врач-терапевт Кристина Радина. Она рассказала Life.ru, как правильно согреваться, чтобы не навредить здоровью.

«Чем сильнее вы замёрзли, тем медленнее нужно согреваться. Когда вы приходите домой с холодной улицы, ни в коем случае не прыгайте сразу в горячий душ и не пытайтесь разогреваться феном», — подчеркнула эксперт.

На холоде организм перераспределяет кровь, направляя её к жизненно важным органам — сердцу, печени и желудку, пояснила врач. В то же время сосуды на руках и ногах сужаются. Резкий перепад температур приводит к расширению сосудов, и охлаждённая кровь из конечностей устремляется к внутренним органам. Это может вызвать ухудшение состояния, объяснила терапевт.

«Согреваться нужно постепенно. Идеальным вариантом будет выпить что-то тёплое: чай или морс. При этом не стоит употреблять алкоголь. Более того, если вы сильно замёрзли, не рекомендуется греть руки над огнём или плитой. Когда человек сильно замёрз, он не чувствует реальной температуры своих конечностей и может получить ожог», — добавила эксперт.

Первым делом необходимо снять мокрую одежду и переодеться в сухое. Затем себя можно побаловать тёплым напитком. Лишь когда обычная температура будет восстановлена, допустимы и водные процедуры.

«Но всё это следует делать только после полного согревания», — резюмировала Радина.