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23 февраля, 22:17

Дания выделяет Украине $56,81 млн на гуманитарную помощь и восстановление

Правительство Дании одобрило решение направить Украине 405 миллионов крон (порядка 56,81 миллиона долларов) для гуманитарных нужд и восстановления инфраструктуры. Соответствующее заявление сделано Министерством иностранных дел королевства.

«По оценкам ООН, в 2025 году в гуманитарной помощи будут нуждаться почти 13 миллионов человек. Это более трети нынешнего населения Украины», — гласит публикация.

Напомним, что с начала конфликта Дания уже направила Незалежной 7,5 миллиарда долларов на военную помощь и приблизительно 744 миллиона — на поддержку гражданского сектора.

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Ранее общий объём оказанной Украине помощи подсчитали и в Германии. По данным властей, Берлин отправил Киеву суммарно 40 миллиардов евро. При этом СМИ постоянно критиковали ФРГ за недостаточную поддержку Незалежной, возмутились в канцелярии канцлера.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Тимур Хингеев
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