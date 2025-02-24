Дания выделяет Украине $56,81 млн на гуманитарную помощь и восстановление

Правительство Дании одобрило решение направить Украине 405 миллионов крон (порядка 56,81 миллиона долларов) для гуманитарных нужд и восстановления инфраструктуры. Соответствующее заявление сделано Министерством иностранных дел королевства.

«По оценкам ООН, в 2025 году в гуманитарной помощи будут нуждаться почти 13 миллионов человек. Это более трети нынешнего населения Украины», — гласит публикация.

Напомним, что с начала конфликта Дания уже направила Незалежной 7,5 миллиарда долларов на военную помощь и приблизительно 744 миллиона — на поддержку гражданского сектора.