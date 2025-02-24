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23 февраля, 23:13

Стокгольм предоставит Киеву системы ПВО на 113 млн долларов

Шведские власти объявили о намерении поставить Украине новые системы противовоздушной обороны. Стоимость зенитных установок оценивается в 1,2 шведских крон (около 113 миллионов долларов). Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел королевства Мария Мальмер Стенергард.

«Украине будут переданы системы ПВО на общую сумму 1,2 миллиарда шведских крон», — написала она в социальной сети X, подчеркнув твёрдую позицию Стокгольма в поддержке суверенитета и безопасности Незалежной.

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Украина за время конфликта так и не научилась обращаться с зарубежными системами ПВО. Недавно стало известно, что расчёты переданных ВСУ ЗРК Patriot летом сбили собственный истребитель F-16.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Антон Голыбин
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