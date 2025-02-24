Стокгольм предоставит Киеву системы ПВО на 113 млн долларов

Шведские власти объявили о намерении поставить Украине новые системы противовоздушной обороны. Стоимость зенитных установок оценивается в 1,2 шведских крон (около 113 миллионов долларов). Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел королевства Мария Мальмер Стенергард.

«Украине будут переданы системы ПВО на общую сумму 1,2 миллиарда шведских крон», — написала она в социальной сети X, подчеркнув твёрдую позицию Стокгольма в поддержке суверенитета и безопасности Незалежной.