В Великобритании не видят смысла дальше оказывать Украине военную поддержку, поскольку выбранный Лондоном политический курс уже доказал свою ошибочность. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил российский посол в Соединённом королевстве Андрей Келин.

«Понимание того, что выбранная тактика не срабатывает, приходит, но далеко не всем» , — сказал дипломат.

По словам Келина, Лондон не может сейчас признать провал своего политического курса и свернуть всю помощь Украине, поскольку в таком случае это придётся как-то объяснить британским налогоплательщикам, которых раз за разом призывали затянуть потуже пояса. Сейчас простым британцам из-за вливаний их страны в Украину приходится жить в условиях жёсткой экономии по всем направлениям.