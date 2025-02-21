«Тактика не срабатывает»: Британии пришло осознание ошибки по Украине
Посол РФ Келин: В Британии осознают неэффективность своей тактики помощи Украине
В Великобритании не видят смысла дальше оказывать Украине военную поддержку, поскольку выбранный Лондоном политический курс уже доказал свою ошибочность. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил российский посол в Соединённом королевстве Андрей Келин.
«Понимание того, что выбранная тактика не срабатывает, приходит, но далеко не всем», — сказал дипломат.
По словам Келина, Лондон не может сейчас признать провал своего политического курса и свернуть всю помощь Украине, поскольку в таком случае это придётся как-то объяснить британским налогоплательщикам, которых раз за разом призывали затянуть потуже пояса. Сейчас простым британцам из-за вливаний их страны в Украину приходится жить в условиях жёсткой экономии по всем направлениям.
Ранее в Кремле заметили, что эффективность поддержки Киева находится на крайне низком уровне, из-за чего ставится под вопрос сама целесообразность денежных вливаний в Украину. Кроме того, британские СМИ считают, что украинские власти часто используют поставляемое вооружение в своих коррупционных схемах. Мимо народа это всё не проходит, из-за чего британцы по радио просят Россию вторгнуться в Великобританию, чтобы положить конец курсу нынешнего правительства.
Shutterstock /FOTODOM / Alex King Pics