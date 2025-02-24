Адвокат Земсков: Аферисты научились воровать деньги россиян при помощи СНИЛС
Мошенники научились использовать страховой номер индивидуального лицевого счёта россиян, чтобы присваивать себе их денежные средства. СНИЛС нужен аферистам для получения положенных выплат, бесплатных медицинских услуг и даже займов, предупредил агентство «Прайм» адвокат Ярослав Земсков.
По словам юриста, добыть страховой номер злоумышленники могут различными способами: от создания фальшивых вакансий до утечек данных. СНИЛС содержит многочисленную информацию, в том числе страховой стаж, пенсионные коэффициенты, начисленные взносы и другую. Кроме того, счёт позволяет получить доступ к «Госуслугам». Небрежное отношение граждан к персональным данным лишь облегчает мошенникам работу.
Земсков призвал защищать личную информацию и не сообщать номер СНИЛС посторонним лицам. Кроме того, полезно настроить двухфакторную аутентификацию в интернет-банках и шифровать данные для защиты образов документов.
Новая мошенническая схема недавно коснулась и держателей Visa и Mastercard. Они начали получать сообщения о якобы восстановлении функционала карт, но вместо этого ловили вредоносное ПО и сталкивались с кражей данных.
Shutterstock / FOTODOM / baon