Крупный деревообрабатывающий цех загорелся во Владимирской области
В селе Колпь Владимирской области загорелся деревообрабатывающий цех. Площадь охваченной огнём территории составила более 650 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 01:32 мск. Для борьбы с огнём на место происшествия были направлены 16 спасателей и пять единиц техники.
«Погибших и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
А в Курганской области жертвами недавнего пожара стали трое детей. В момент возгорания малыши остались дома одни. Выжить удалось лишь семилетней сестре погибших и их четырёхмесячному брату.
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