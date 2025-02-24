Крупный деревообрабатывающий цех загорелся во Владимирской области

В селе Колпь Владимирской области загорелся деревообрабатывающий цех. Площадь охваченной огнём территории составила более 650 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 01:32 мск. Для борьбы с огнём на место происшествия были направлены 16 спасателей и пять единиц техники.

«Погибших и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.