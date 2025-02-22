Наедине с огнём: Трое детей погибли в пожаре в Курганской области, пока их мама вышла в магазин

«В Шадринске загорелся частный дом. Дым заметили соседи и вызвали пожарных. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 3 мальчиков: 4-летних близнецов и 3-летнего ребёнка. Их 7-летняя сестренка вынесла из пожара 4-месячного брата, остальных уже не смогла спасти. Родителей дома не было: отец — на работе, мать вышла в магазин. Малыши остались наедине с огненной стихией», — говорится в публикации .

Очень похожая трагическая ситуация произошла сегодня ночью в Омской области, где в загоревшемся в селе Ильичевка частном доме погибли двое детей в возрасте двух и четырёх лет, а также 17-летний и 19-летний подростки. Как и в Щадринске, их мама в этот момент отсутствовала. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара и почему подростки не смогли выбраться из горящего дома.