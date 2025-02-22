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22 февраля, 19:13

Наедине с огнём: Трое детей погибли в пожаре в Курганской области, пока их мама вышла в магазин

МЧС России: В пожаре в Щадринске Курганской области погибли трое детей

Работа специалистов МЧС на месте происшествия. Обложка © Telegram / МЧС Курганской области

Работа специалистов МЧС на месте происшествия. Обложка © Telegram / МЧС Курганской области

Трое детей погибли в охваченном пламенем частном доме в Щадринске Курганской области. О трагедии сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сотрудник МЧС тушат горящий частный дом в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС Курганской области

«В Шадринске загорелся частный дом. Дым заметили соседи и вызвали пожарных. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 3 мальчиков: 4-летних близнецов и 3-летнего ребёнка. Их 7-летняя сестренка вынесла из пожара 4-месячного брата, остальных уже не смогла спасти. Родителей дома не было: отец — на работе, мать вышла в магазин. Малыши остались наедине с огненной стихией», — говорится в публикации.

Огнём охвачена площадь в 100 квадратных метров. К тушению привлечены 37 сотрудников и 15 единиц техники МЧС РФ.

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Очень похожая трагическая ситуация произошла сегодня ночью в Омской области, где в загоревшемся в селе Ильичевка частном доме погибли двое детей в возрасте двух и четырёх лет, а также 17-летний и 19-летний подростки. Как и в Щадринске, их мама в этот момент отсутствовала. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара и почему подростки не смогли выбраться из горящего дома.

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Юрий Лысенко
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