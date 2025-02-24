Ещё два российских региона хотят выдавать жильё семьям с детьми

Ещё два российских региона заинтересовались идеей выдавать социальное жильё семьям с детьми. Первой эту программу запустила Республика Мордовия, но уже скоро она может распространиться на Бурятию и Ульяновскую область.

Как заявил ТАСС министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков, власти региона уже изучают инициативу. В Калмыкии же пошли дальше и уже обратились в Совфед с предложением о создании механизма софинансирования подобной меры поддержки.

«Сегодня многие регионы столкнулись с проблемой снижения [показателей по] демографии, поэтому введение дополнительных мер поддержки стало необходимым», — отметил Батраков.