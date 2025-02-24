В Польше разворовали выделенный ЕС на помощь Украине 91 миллион евро

Источник ссылается на данные Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Согласно его данным, польская компания RARS расхитила 91 миллион евро, которые предназначались для закупки и поставки электрогенераторов на Украину. В бюро высказали предположение, что цены на оборудование были намеренно завышены, кроме того, определённым подрядчикам были предоставлены неправомерные преимущества. В связи с этим в ЕК заявили, что Европейский союз придерживается политики нулевой терпимости по отношению к любым проявлениям мошенничества, коррупции и неправомерных действий.