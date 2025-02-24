В Польше разворовали выделенный ЕС на помощь Украине 91 миллион евро
RMF FM: В Польше расхитили выделенный ЕС в помощь Украине 91 миллион евро
В Польше разворовали средства, которые Европейский союз на помощь Украине. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.
Источник ссылается на данные Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Согласно его данным, польская компания RARS расхитила 91 миллион евро, которые предназначались для закупки и поставки электрогенераторов на Украину. В бюро высказали предположение, что цены на оборудование были намеренно завышены, кроме того, определённым подрядчикам были предоставлены неправомерные преимущества. В связи с этим в ЕК заявили, что Европейский союз придерживается политики нулевой терпимости по отношению к любым проявлениям мошенничества, коррупции и неправомерных действий.
К 2026 году комиссия завершит оценку проекта закупок за счет финансов ЕС. Её итоги станут основой для принятия решения о возможном возращении Польшей средств Евросоюза.
Ранее Владимир Зеленский вновь стребовал с Польши военную помощь в качестве самолетом МиГ-29, однако получил резкий и однозначный ответ. Польский президент Анджей Дуда заявил о том, что Варшава поставила Украине почти все истребители МиГ-29, которыми располагала, а отдавать самолёты F-16 не готова.
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