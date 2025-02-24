Инвесторы обвинили бывшего российского священника в краже миллиарда рублей
«Известия»: Инвесторы обвинили экс-священника Светлого в краже более 1 млрд руб.
К правоохранителям обратили частные вкладчики с заявлением на бывшего священника Ивана Светлого. Они обвинили его в создании финансовой пирамиды и хищении более миллиарда рублей. Об этом сообщает газета «Известия».
Жертвы финансовой схемы сообщили, что посылали деньги в инвестфонд «Терра Капиталиста». Организатор обещал неимоверную прибыль. При этом если у желающих не находилось нужной суммы, им предлагали взять кредит. Утверждается, что Светлый даже помогал с этим процессом.
По словам вкладчиков, предприниматель говорил им, что направляет средства на инвестирование среднего бизнеса. Якобы фирмы выплачивали ему процент после получения прибыли. Сначала вкладчики получали от 200 до 700 тысяч в месяц, но в октябре 2024 года священник перестал выходить на связь. Всего известно о 70 потерпевших.
Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники обманули жительницу Москвы, выманив у неё 1,2 миллиона рублей на лечение сына-алкоголика. Однако наследнику лучше так и не стало, а сами лжецелители бесследно исчезли вместе с кругленькой суммой. За дело взялась прокуратура.
Life.ru