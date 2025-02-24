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24 февраля, 09:15

«Новатэк» перенесёт перегрузку СПГ в Россию из Европы

«Ъ»: «Новатэк» может перенести перевалку СПГ в РФ из Европы из-за санкций

Российская газодобывающая компания «Новатэк» может перенести перевалку сжиженного природного газа (СПГ) из Бельгии в Мурманскую область после введения соответствующего запрета ЕС. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсант».

По данным издания, новая точка перевалки СПГ с ледовых танкеров на обычные будет расположена в районе острова Кильдин в Баренцевом море поблизости со входом в Кольский залив. Сейчас она находится в порту Зебрюгге. «Ямал СПГ» потеряет возможность использовать экспортные терминалы ЕС в конце марта, что потребует развития перевалки в незамерзающих водах близ Мурманска зимой. Утверждается, что «Новатэк» уже начал подтягивать новые танкеры в район Кильдина. Объём перевалки при этом потребуется нарастить с 1,5 млн тонн до 2,5–2,8 млн тонн.

Отмечается, что с учётом сезонности после перенесения точки перевалки ежегодный объем перевалки может составить 2,5–2,8 млн тонн СПГ.

Напомним, в июне прошлого года в рамках 14-го пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил любые операции по реэкспорту через территорию Европы поставок СПГ в третьи страны. Ограничения начинают действовать этой весной. Помимо этого, рестрикции были введены против спецсудов «Новатэка» и проекта «Арктик СПГ-2».

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Shuttertock / FOTODOM /

Никита Никонов
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