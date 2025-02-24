Москвичам рассказали, стоит ли ждать снега и морозов в марте

Тренд на весну существует, но ожидать скорого потепления и тем более предугадывать точный день её наступления москвичам всё же не стоит, ведь март — это зимний месяц, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, незначительное повышение температуры на 2–3 градуса прогнозируется уже в первых числах месяца, однако это не значит, что весь снег тут же растает. Первые весенние дни будут крайне переменчивыми, указал синоптик.

С первого-второго марта температура уже будет выше нуля днём, а ночью около нулевой отметки, но ненамного: плюс два, плюс три градуса — дневная температура. Снега совсем немного, он начнёт быстро таять, но это не означает, что в марте не выпадет ещё какое-то количество снега. Он растает, а потом опять появится. Роман Вильфанд Научный руководитель Гидрометцентра России

На данный момент по России сохраняются низкие температурные показатели, добавил метеоролог. Сегодня ночью, например, показатели термометра в Москве и Подмосковье показывали уверенные минус 19–20 градусов. Завтра будет такая же холодная ночь. Днём за счёт солнечной энергии температура повысится до минус одного – минус трёх градусов, но после полудня.

По словам метеоролога, весна в этом году всё же начнётся раньше из-за малого количества снега, который быстро растает под солнечными лучами. Тем не менее в течение марта россияне снег ещё обязательно застанут, прогнозирует он.

«Обычно почва покрыта снегом, и энергия отражается от него, уходит в тропосферу. А сейчас снег уже отсутствует — и поверхность будет прогреваться. Но это ещё не окончательный сход снега, который произойдёт в конце этой недели или в начале следующей. Это не финальное событие — ещё небольшой снежок появится. Но в целом март может быть достаточно тёплым», — заключил собеседник Life.ru.