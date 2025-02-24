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24 февраля, 07:31

Российские войска авиабомбой ударили по зданию с замкомандира бригады ВСУ

ВС России ударили по зданию в селе Комар, где находился замкомандира бригады ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили здание в селе Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР), где находился заместитель командира 117-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили авторы проекта «Донбасский партизан».

Авторы материала уточнили, что ВСУ организовали в здании пункт управления и укреплённые огневые точки. Уточняется, что ВС России нанесли удар управляемой авиационной бомбой УМПБ Д-30СН. Внутри здания в момент удара находились украинские военные, а также заместитель комбрига, который координировал действия ВСУ в районе указанного населённого пункта.

«Детонация боекомплекта в подвалах ВОП вызвала разрушение несущих конструкций и последующий пожар. По данным источников, подразделение понесло значительные потери, однако точное количество ликвидированных военнослужащих уточняется», — указано в сообщении.

По данным паблика, в здании также хранились боеприпасы, детонация которых после удара продолжалась примерно 30 минут.

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А ранее Life.ru сообщал, что российские войска ударили «Искандером» по штабу ВСУ в Кривом Роге, где размещались командиры ВСУ и иностранные наёмники. В результате оказались ликвидированы офицеры командного состава и военные советники НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Дарья Нарыкова
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