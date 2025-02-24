Двух мёртвых подростков нашли в гараже в Балашихе

В подмосковной Балашихе в гараже обнаружили трупы двух подростков. Об инциденте рассказывает сайт MK.ru.

По данных журналистов, тела двух 15-летних школьников обнаружили накануне вечером в 19:45. Предполагается, что причиной смерти является несчастный случай. Подробности выясняются.

Ранее тело подростка в шортах обнаружили в канаве рядом с отелем в Ленобласти. Судя по записям с камер видеонаблюдения, незадолго до гибели школьник был в неадекватном состоянии.