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24 февраля, 10:46

«Красный флаг»: Эксперт рассказал, как не попасть на крючок фейкового «мужа на час»

Эксперт Татаринов: Мошенники используют объявления «муж на час» для развода

Услуга «муж на час» на маркетплейсах стала объектом мошеннических схем. Злоумышленники размещают объявления о различных бытовых и ремонтных работах, ожидая отклика от потенциальных жертв. После этого они отправляют фишинговую ссылку и просят внести предоплату. В итоге ни услуги не предоставляются, ни деньги не возвращаются. Как обезопасить свои средства, в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в области информационной безопасности Тарас Татаринов.

«В первую очередь не переходить ни по каким ссылкам, присланным из непроверенных источников. То есть, если незнакомые люди вам присылают ссылку на какой-то сторонний ресурс, особенно вне известных площадок, это должно быть красным флагом, что с большой вероятностью вы имеете дело с мошенниками. Не переводите деньги незнакомым людям, никому не доверяйте в интернете», — отметил Татаринов.

Эксперт отметил, что в случае, если человек стал жертвой мошенничества, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Он подчеркнул, что нет гарантий возвращения денег, однако зачастую всё же удаётся задерживать мошенников и привлекать их к ответственности.

Мошенники начали обманывать россиян на форумах по защите от мошенников
Мошенники начали обманывать россиян на форумах по защите от мошенников

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники разработали схему обмана, направленную на доверчивых россиян. В начале потенциальной жертве звонит человек, представляющийся сотрудником возвращающейся в Россию компании. Затем он предлагает «подарок» от бренда и запрашивает адрес для доставки, а также просит продиктовать коды из СМС-сообщения, якобы необходимых для курьера.

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Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Александра Мышляева
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