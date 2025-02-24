«Красный флаг»: Эксперт рассказал, как не попасть на крючок фейкового «мужа на час»
Эксперт Татаринов: Мошенники используют объявления «муж на час» для развода
Услуга «муж на час» на маркетплейсах стала объектом мошеннических схем. Злоумышленники размещают объявления о различных бытовых и ремонтных работах, ожидая отклика от потенциальных жертв. После этого они отправляют фишинговую ссылку и просят внести предоплату. В итоге ни услуги не предоставляются, ни деньги не возвращаются. Как обезопасить свои средства, в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в области информационной безопасности Тарас Татаринов.
«В первую очередь не переходить ни по каким ссылкам, присланным из непроверенных источников. То есть, если незнакомые люди вам присылают ссылку на какой-то сторонний ресурс, особенно вне известных площадок, это должно быть красным флагом, что с большой вероятностью вы имеете дело с мошенниками. Не переводите деньги незнакомым людям, никому не доверяйте в интернете», — отметил Татаринов.
Эксперт отметил, что в случае, если человек стал жертвой мошенничества, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Он подчеркнул, что нет гарантий возвращения денег, однако зачастую всё же удаётся задерживать мошенников и привлекать их к ответственности.
Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники разработали схему обмана, направленную на доверчивых россиян. В начале потенциальной жертве звонит человек, представляющийся сотрудником возвращающейся в Россию компании. Затем он предлагает «подарок» от бренда и запрашивает адрес для доставки, а также просит продиктовать коды из СМС-сообщения, якобы необходимых для курьера.
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