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24 февраля, 06:42

Мошенники начали обманывать россиян на форумах по защите от мошенников

ВТБ: Аферисты обманывают россиян на интернет-форумах по защите от мошенников

Россияне, обращающиеся на интернет-форумы с советами по финансовой безопасности, становятся жертвами мошенников, которые поджидают их на данных сайтах. Об этом сообщили специалисты ВТБ.

«Подозревая, что их пытаются обмануть по телефону с помощью социнженерии, пользователи начинают искать советы для защиты на форумах в интернете, но вместо этого находят ресурсы, где активно »работают« мошенники», — говорится в сообщении.

В банке пояснили, что люди, которые подвергались атакам телефонных мошенников, чаще всего затем ищут информацию о данных случаях в интернете. Там они общаются с различными пользователями в комментариях, которые их всячески поддерживают, в ряде случаев проявляют готовность помочь с возвращением денег. Как уточнил вице-президент ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин, аналогов чатам до сих пор нет, потому важно внимательно следить за поведением собеседника — тот может оказаться мошенником.

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Ранее юрист объяснил, по каким явным признакам реально отличить настоящие «Госуслуги» от фальшивых. Кроме того, Life.ru сообщал, что мошенники придумали новую схему для кражи электронной почты.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Мария Любицкая
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