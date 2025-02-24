Мошенники начали обманывать россиян на форумах по защите от мошенников

«Подозревая, что их пытаются обмануть по телефону с помощью социнженерии, пользователи начинают искать советы для защиты на форумах в интернете, но вместо этого находят ресурсы, где активно »работают« мошенники », — говорится в сообщении.

В банке пояснили, что люди, которые подвергались атакам телефонных мошенников, чаще всего затем ищут информацию о данных случаях в интернете. Там они общаются с различными пользователями в комментариях, которые их всячески поддерживают, в ряде случаев проявляют готовность помочь с возвращением денег. Как уточнил вице-президент ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин, аналогов чатам до сих пор нет, потому важно внимательно следить за поведением собеседника — тот может оказаться мошенником.