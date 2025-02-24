Троих парней арестовали за групповое изнасилование 16-летней девочки в Прикамье
СК: В Прикамье арестовали троих человек по подозрению в изнасиловании девочки
В Пермском крае арестовали трёх молодых людей, которые подозреваются в изнасиловании 16-летней девушки в посёлке Октябрьский. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
«Следователями территориального следственного отдела причастные к совершению преступления лица в кратчайший срок были установлены и задержаны, по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.
По данным следствия, трое молодых людей, среди которых двое подростков, надругались на 16-летней девушкой. Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании несовершеннолетней и о совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
А ранее Life.ru писал, что подростки попытались надругаться над ребёнком около школы в Петербурге. Мальчик сумел убежать от злоумышленников и попросить помощи у старших. Подозреваемых тут же вычислили по камерам видеонаблюдения.
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