Троих парней арестовали за групповое изнасилование 16-летней девочки в Прикамье

В Пермском крае арестовали трёх молодых людей, которые подозреваются в изнасиловании 16-летней девушки в посёлке Октябрьский. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Следователями территориального следственного отдела причастные к совершению преступления лица в кратчайший срок были установлены и задержаны, по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

По данным следствия, трое молодых людей, среди которых двое подростков, надругались на 16-летней девушкой. Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании несовершеннолетней и о совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.