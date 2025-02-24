Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
24 февраля, 09:10

Лавров объяснил, когда Россия остановит боевые действия на Украине

Лавров: РФ прекратит бои на Украине, когда результат переговоров её устроит

Россия остановит боевые действия на Украине, когда добьётся результата переговоров, который её устроит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом министр подчеркнул, что Москва готова вести диалог и с Украиной, и с Европой, и с любыми представителями, «которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира».

«Но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», — подчеркнул Лавров.

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков уже рассказывал, почему важно устранить первопричины конфликта на Украине — в противном случае прекращение огня грозит серьёзными последствиями. Дипломат отметил, что Москва донесла эту позицию коллегам из США во время встречи в Эр-Рияде.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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