Лавров объяснил, когда Россия остановит боевые действия на Украине

Россия остановит боевые действия на Украине, когда добьётся результата переговоров, который её устроит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом министр подчеркнул, что Москва готова вести диалог и с Украиной, и с Европой, и с любыми представителями, «которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира».

«Но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», — подчеркнул Лавров.