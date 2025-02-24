Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к обмену пленными с Россией по схеме «всех на всех». По его словам, это может стать шагом к завершению конфликта.

Бывший комик добавил, что Украина, Европа и США должны сидеть за столом переговоров напротив РФ. Сделать это нужно для того, чтобы «необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или примирении».