Зеленский заявил, что Киев готов к обмену пленными с РФ по схеме «всех на всех»
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к обмену пленными с Россией по схеме «всех на всех». По его словам, это может стать шагом к завершению конфликта.
Бывший комик добавил, что Украина, Европа и США должны сидеть за столом переговоров напротив РФ. Сделать это нужно для того, чтобы «необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или примирении».
Напомним, что ранее Киев начал прорабатывать возможность обмена пленными с Россией по схеме «всех на всех». Отмечалось, что над этим вопросом совместно работают Координационный штаб Украины, киевское руководство и Министерство иностранных дел. В случае достижения соглашения об обмене всех удерживаемых лиц граждане РФ и Украины вернутся домой.
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