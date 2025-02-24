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24 февраля, 10:06

Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).

«Председатель КНР Си Цзиньпин 24 февраля во второй половине дня провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным», — указано в сообщении.

По данным ССTV, разговор состоялся по инициативе российского президента. В Кремле на данный момент беседу двух лидеров не комментировали.

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Напомним, ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в торжествах 9 мая в Москве и также пригласил Владимира Путина посетить Китай для участия в праздниках, намеченных на начало сентября. Осенью, напомним, в КНР отмечают День Победы над милитаристской Японией.

Дарья Нарыкова
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