Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).
«Председатель КНР Си Цзиньпин 24 февраля во второй половине дня провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным», — указано в сообщении.
По данным ССTV, разговор состоялся по инициативе российского президента. В Кремле на данный момент беседу двух лидеров не комментировали.
Напомним, ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в торжествах 9 мая в Москве и также пригласил Владимира Путина посетить Китай для участия в праздниках, намеченных на начало сентября. Осенью, напомним, в КНР отмечают День Победы над милитаристской Японией.