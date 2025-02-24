Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).

«Председатель КНР Си Цзиньпин 24 февраля во второй половине дня провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным», — указано в сообщении.

По данным ССTV, разговор состоялся по инициативе российского президента. В Кремле на данный момент беседу двух лидеров не комментировали.