Песков проанонсировал визиты Си Цзиньпина в Москву и Путина в Пекин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин готовятся к взаимным визитам в Москву и Пекин, приуроченным к 80-летию Победы. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такие контакты готовятся, такие поездки готовятся. Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений», — подтвердил представитель Кремля.