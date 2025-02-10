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10 февраля, 09:36

Песков проанонсировал визиты Си Цзиньпина в Москву и Путина в Пекин

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин готовятся к взаимным визитам в Москву и Пекин, приуроченным к 80-летию Победы. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Такие контакты готовятся, такие поездки готовятся. Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений», — подтвердил представитель Кремля.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в торжествах 9 мая в Москве и также пригласил Владимира Путина посетить Китай для участия в праздниках, намеченных на начало сентября. Церемонии состоятся в Москве 9 мая, отмечая годовщину Победы в Великой Отечественной войне, а также в Пекине в сентябре, приуроченные к юбилею окончания Второй мировой войны.

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Марина Фещенко
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