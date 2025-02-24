Стало известно, правдивы ли слухи о скором открытии аэропортов на юге России
SHOT: Аэропорты юга России не готовятся к скорому открытию
Закрытые с начала специальной военной операции (СВО) на Украине воздушные гавани юга России вряд ли откроются в скором времени. Аэропорты Воронежа, Краснодара, Симферополя и другие не готовятся к скорому открытию, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, сотрудников вызывают для проверки и обновления систем работоспособности аэропортов, а также изучения новых документов и установок. Однако о возобновлении рейсов речи пока не идёт.
Напомним, что ранее аэропорты юга России стали активно искать работников, выложив более 150 вакансий. Из-за этого в социальных сетях распространилась информация о возможном скором открытии аэропортов в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Симферополе и Ростове-на-Дону, а также воздушной гавани в Сочи. На данный момент действует особое распоряжение, связанное с атаками украинских БПЛА на российские регионы, и пока о его отмене не говорилось.
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