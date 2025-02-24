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Регион
24 февраля, 10:18

Стало известно, правдивы ли слухи о скором открытии аэропортов на юге России

SHOT: Аэропорты юга России не готовятся к скорому открытию

Закрытые с начала специальной военной операции (СВО) на Украине воздушные гавани юга России вряд ли откроются в скором времени. Аэропорты Воронежа, Краснодара, Симферополя и другие не готовятся к скорому открытию, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сотрудников вызывают для проверки и обновления систем работоспособности аэропортов, а также изучения новых документов и установок. Однако о возобновлении рейсов речи пока не идёт.

Аэропорт Симферополя решили не открывать до конца СВО
Аэропорт Симферополя решили не открывать до конца СВО

Напомним, что ранее аэропорты юга России стали активно искать работников, выложив более 150 вакансий. Из-за этого в социальных сетях распространилась информация о возможном скором открытии аэропортов в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Симферополе и Ростове-на-Дону, а также воздушной гавани в Сочи. На данный момент действует особое распоряжение, связанное с атаками украинских БПЛА на российские регионы, и пока о его отмене не говорилось.

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Shutterstock / FOTODOM / Amazing Travels

Алена Пенчугина
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