Стало известно, правдивы ли слухи о скором открытии аэропортов на юге России

Закрытые с начала специальной военной операции (СВО) на Украине воздушные гавани юга России вряд ли откроются в скором времени. Аэропорты Воронежа, Краснодара, Симферополя и другие не готовятся к скорому открытию, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сотрудников вызывают для проверки и обновления систем работоспособности аэропортов, а также изучения новых документов и установок. Однако о возобновлении рейсов речи пока не идёт.