Минобороны предъявило шесть исков разработчику снарядов НИМИ им. Бахирева

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал шесть исков, поданных Министерством обороны России против АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева», который занимается разработкой снарядов для различных видов вооружения. Все иски были поданы 21 февраля, но на данный момент пока не приняты к рассмотрению. В картотеке арбитражных дел также отсутствует информация о содержании и основаниях этих исков.

Ранее между сторонами уже происходили судебные разбирательства. В частности, в октябре суд вынес решение о взыскании с НИМИ имени Бахирева более 6 миллионов рублей в качестве неустойки по государственному контракту 2017 года, связанному с модернизацией 115 мм танковых выстрелов.

Институт разрабатывает боеприпасы для танковой, морской и полевой артиллерии.