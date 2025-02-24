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24 февраля, 10:18

Минобороны предъявило шесть исков разработчику снарядов НИМИ им. Бахирева

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал шесть исков, поданных Министерством обороны России против АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева», который занимается разработкой снарядов для различных видов вооружения. Все иски были поданы 21 февраля, но на данный момент пока не приняты к рассмотрению. В картотеке арбитражных дел также отсутствует информация о содержании и основаниях этих исков.

Ранее между сторонами уже происходили судебные разбирательства. В частности, в октябре суд вынес решение о взыскании с НИМИ имени Бахирева более 6 миллионов рублей в качестве неустойки по государственному контракту 2017 года, связанному с модернизацией 115 мм танковых выстрелов.

Институт разрабатывает боеприпасы для танковой, морской и полевой артиллерии.

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А ранее министерство обороны подало иск в Суд по интеллектуальным правам против ведущего инженера-конструктора Владимира Германа, работающего на Государственном рязанском приборном заводе. Причиной для обращения стало то, что сотрудник получил патент на способ пеленгации цели, в то время как завод классифицировал эту технологию как «секрет производства».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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