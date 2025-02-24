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Регион
24 февраля, 15:44

Продюсер Матвиенко сообщил, что играл в «Князе Владимире» со сломанными рёбрами

Продюсер Игорь Матвиенко признался, что играл в этно-опере «Князь Владимир» со сломанными рёбрами. Об этом композитор сообщил в интервью kp.ru.

По словам Матвиенко, он сломал два ребра, упав со сноуборда на горном курорте в Сочи. Однако не предал значение травме и не стал отменять выступления. В итоге на сцену в Кремлёвском дворце продюсер вышел со сломанными рёбрами. Лишь после премьеры он обратился в больницу, где и узнал о переломах.

«С экстремальными видами спорта придётся завязать и встать на лыжи. Я ещё занимаюсь теннисом и хочу освоить ещё что-нибудь», — поделился Матвиенко.

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Напомним, что ранее в Кремлёвском дворце состоялась премьера этно-оперы «Князь Владимир». Зрителей погрузили в атмосферу Древней Руси и предложили им проследить трансформацию князя Владимира от викинга-язычника до крестителя Руси. Главная роль в постановке досталась певцу SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Красочные кадры с выступления — на Life.ru.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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