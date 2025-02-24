Продюсер Матвиенко сообщил, что играл в «Князе Владимире» со сломанными рёбрами

Продюсер Игорь Матвиенко признался, что играл в этно-опере «Князь Владимир» со сломанными рёбрами. Об этом композитор сообщил в интервью kp.ru.

По словам Матвиенко, он сломал два ребра, упав со сноуборда на горном курорте в Сочи. Однако не предал значение травме и не стал отменять выступления. В итоге на сцену в Кремлёвском дворце продюсер вышел со сломанными рёбрами. Лишь после премьеры он обратился в больницу, где и узнал о переломах.

«С экстремальными видами спорта придётся завязать и встать на лыжи. Я ещё занимаюсь теннисом и хочу освоить ещё что-нибудь», — поделился Матвиенко.