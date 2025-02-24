Мишустин: При оценке нуждаемости семьи не будут учитывать детские пособия

При назначении социального контракта как средства поддержки малоимущих семей больше не будут учитываться детские пособия, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Он также выделил, что приоритетное право на соцподдержку должны иметь многодетные семьи и участники СВО.

«Другими словами, эту сумму не станут включать при расчете их среднедушевого дохода при оформлении такой поддержки. Необходимые изменения в законодательство утверждены соответствующим постановлением», — объяснил Мишустин на оперативном совещании.

Такая мера позволит заключать около 118 тысяч социальных контрактов в год. Регионам на это выделят в ближайшие годы не менее 100 млрд рублей. Социальный контракт заключается между органами социальной защиты и гражданами с низкими доходами. Он даёт возможность пройти переобучение и повысить квалификацию для поиска новой работы, открытия бизнеса, получения средств на развитие подсобного хозяйства, а также покупки одежды, обуви и школьных принадлежностей.