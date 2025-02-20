Россиянам могут дать льготы на обслуживание газового оборудования

В России могут разработать систему льгот по обслуживанию газового оборудования в частных домах, в частности освободить малоимущих от оплаты за данную услугу. С такой инициативой выступили председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат фракции Александр Ремезков, своё обращение они уже направили премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

«Способом решения данной проблемы может быть прямое освобождения социально нуждающихся лиц от платы за техническое обслуживание газового оборудования. <…> Просим вас дать поручения проработать указанные предложения поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ принять меры для решения данного вопроса», — сказано в тексте.

Как предлагается, льгота коснётся и граждан, которые уже имеют право на дополнительные меры поддержки в вопросах газификации дома. Депутаты полагают, что потери газораспределительных компаний государство могло бы компенсировать, нужно лишь проработать соответсвующую схему выплат субсидий.

По словам автором документа, в последние годы участилось число жалоб россиян на стоимость обслуживания газового оборудования в частных домах, поэтому граждане с небольшими доходами с трудом справляются с подобными тратами. Депутаты добавили, что уже обращались в Минстрой РФ, однако ведомство всё сводит к необходимости регулирования вопроса на уровне региональных властей.