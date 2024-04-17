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Регион
17 апреля, 13:03

Правительство расширило программу социальной газификации на СНТ

В России расширили программу социальной газификации, включив в неё садоводческие товарищества (СНТ). Постановление об этом подписал в среду, 17 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с документом, необходимые коммуникации будут бесплатно проведены до границ земельных участков, но на каждый такой участок или домовладение обязательно должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Само решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а уже заявку о подключении может подать как председатель товарищества, так и непосредственный собственник домовладения.

Минэнерго: Потенциал догазификации жилья в СНТ — порядка 1,5 млн домов
Минэнерго: Потенциал догазификации жилья в СНТ — порядка 1,5 млн домов

Напомним, что программа социальной газификации была запущена правительством по поручению президента Владимира Путина в 2021 году. В декабре 2022 года эта программа стала бессрочной. С 1 июля будет обеспечена программа социальной газификации для жителей регионов Донбасса и Новороссии. А расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ глава государства поручил правительству по итогам Послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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