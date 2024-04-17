Правительство расширило программу социальной газификации на СНТ

В России расширили программу социальной газификации, включив в неё садоводческие товарищества (СНТ). Постановление об этом подписал в среду, 17 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с документом, необходимые коммуникации будут бесплатно проведены до границ земельных участков, но на каждый такой участок или домовладение обязательно должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Само решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а уже заявку о подключении может подать как председатель товарищества, так и непосредственный собственник домовладения.