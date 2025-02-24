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24 февраля, 10:49

ЕС снял санкции с сирийских банков и Сирийских арабских авиалиний

Евросоюз принял решение снять санкции с четырёх сирийских банков и Сирийских арабских авиалиний, а также разрешил предоставление средств Центральному банку Сирии. Эта информация содержится в официальном заявлении Совета ЕС.

В документе указано, что пять организаций, включая Промышленный банк, Народный кредитный банк, Сберегательный банк, Сельскохозяйственный кооперативный банк и Сирийские арабские авиалинии, были исключены из списка, на который распространялись меры по замораживанию активов и экономических ресурсов. Кроме того, Советом ЕС было разрешено финансирование Центрального банка Сирии.

Также сообщается о приостановке санкций в сферах энергетики и транспорта после отставки президента Башара Асада. В заявлении подчеркивается, что меры, касающиеся энергетического сектора (включая нефть, газ и электроэнергию), а также транспорта, больше не действуют.

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Ранее Life.ru сообщал, что ЕС введёт запрет на экспорт одного металла в Россию. В рамках подготовки 16-го пакета санкций европейские страны планируют ввести запрет на экспорт хрома и ряда химических веществ.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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