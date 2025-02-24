ЕС снял санкции с сирийских банков и Сирийских арабских авиалиний

Евросоюз принял решение снять санкции с четырёх сирийских банков и Сирийских арабских авиалиний, а также разрешил предоставление средств Центральному банку Сирии. Эта информация содержится в официальном заявлении Совета ЕС.

В документе указано, что пять организаций, включая Промышленный банк, Народный кредитный банк, Сберегательный банк, Сельскохозяйственный кооперативный банк и Сирийские арабские авиалинии, были исключены из списка, на который распространялись меры по замораживанию активов и экономических ресурсов. Кроме того, Советом ЕС было разрешено финансирование Центрального банка Сирии.

Также сообщается о приостановке санкций в сферах энергетики и транспорта после отставки президента Башара Асада. В заявлении подчеркивается, что меры, касающиеся энергетического сектора (включая нефть, газ и электроэнергию), а также транспорта, больше не действуют.