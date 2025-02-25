Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 06:15

В Иркутске детский психолог на приёме совратил 14-летнюю школьницу

SHOT: В Иркутске детского психолога задержали за совращение 14-летней девочки

В Иркутске детский психолог совратил 14-летнюю девочку во время приёма. Об этом сообщает SHOT.

Детский психолог Михаил К. Фото © SHOT

Детский психолог Михаил К. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, родители школьницы обратились за помощью к Михаилу К. из-за её проблем с переходным возрастом. Семья отыскала специалиста с опытом более пяти лет в Интернете. За приём, который длится 50 минут, он берёт три тысячи рублей. Когда школьница пришла к психологу, он сразу начал оказывать ей знаки внимания, а затем напал и начал совращать.

В настоящее время психолог находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В Интернете извращенец называет себя дипломированным педагогом-психологом экстренной психологической помощи. Он работает со взрослыми и подростками от 15 лет.

Россиянка узнала о романе 13-летней дочери с тренером по танцам, благодаря камере у подъезда
Россиянка узнала о романе 13-летней дочери с тренером по танцам, благодаря камере у подъезда

А ранее Life.ru писал, что пьяный пенсионер предложил 13-летней девочке секс за деньги. Мужчина подумал, что она якобы уже взрослая. Суд приговорил жителя Тюменской области к наказанию в виде ограничения свободы сроком на один год.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дети
  • Только на Life
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar