В Иркутске детский психолог на приёме совратил 14-летнюю школьницу

В Иркутске детский психолог совратил 14-летнюю девочку во время приёма. Об этом сообщает SHOT.

Детский психолог Михаил К. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, родители школьницы обратились за помощью к Михаилу К. из-за её проблем с переходным возрастом. Семья отыскала специалиста с опытом более пяти лет в Интернете. За приём, который длится 50 минут, он берёт три тысячи рублей. Когда школьница пришла к психологу, он сразу начал оказывать ей знаки внимания, а затем напал и начал совращать.

В настоящее время психолог находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В Интернете извращенец называет себя дипломированным педагогом-психологом экстренной психологической помощи. Он работает со взрослыми и подростками от 15 лет.