Аналитики подсчитали средний чек россиян за коммуналку

В первые шесть месяцев 2024 года наблюдался рост среднего чека россиян за коммунальные услуги, однако начиная с третьего квартала этот показатель начал снижаться, оставаясь при этом выше четырёх тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на исследование аналитиков.

В частности, в первом квартале средний счёт за коммунальные услуги составил 4 242 рубля, во втором — 4 288 рублей. С третьего квартала началось его снижение, и в четвёртом он опустился до 4 029 рублей.

Эксперты отметили, что снижение связано с сезонными факторами и погодными условиями предыдущего года. Третий квартал совпадает с периодом тёплой погоды, когда потребление коммунальных услуг обычно снижается из-за отсутствия отопительного сезона, дачного отдыха и временного переезда многих граждан за город. Кроме того, увеличенное количество солнечных часов в день также способствовало меньшему потреблению электроэнергии. В то же время зима прошлого года, начавшаяся в четвёртом квартале, была значительно теплее обычного.