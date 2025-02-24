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24 февраля, 12:24

Аналитики подсчитали средний чек россиян за коммуналку

«Газета.ru»: Средний чек за ЖКУ в 2024 году был выше 4 тысяч рублей

В первые шесть месяцев 2024 года наблюдался рост среднего чека россиян за коммунальные услуги, однако начиная с третьего квартала этот показатель начал снижаться, оставаясь при этом выше четырёх тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на исследование аналитиков.

В частности, в первом квартале средний счёт за коммунальные услуги составил 4 242 рубля, во втором — 4 288 рублей. С третьего квартала началось его снижение, и в четвёртом он опустился до 4 029 рублей.

Эксперты отметили, что снижение связано с сезонными факторами и погодными условиями предыдущего года. Третий квартал совпадает с периодом тёплой погоды, когда потребление коммунальных услуг обычно снижается из-за отсутствия отопительного сезона, дачного отдыха и временного переезда многих граждан за город. Кроме того, увеличенное количество солнечных часов в день также способствовало меньшему потреблению электроэнергии. В то же время зима прошлого года, начавшаяся в четвёртом квартале, была значительно теплее обычного.

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Ранее стало известно, что с этого года ужесточились меры в отношении россиян, накопивших долги за коммунальные услуги. Теперь им грозит ответственность вплоть до лишения жилья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Deman

Александра Мышляева
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