Комбат «Ахмата» Шустрый погиб в зоне СВО

Стало известно о смерти командира одного из батальонов спецназа «Ахмат» Зелимхана Батукаева с позывным Шустрый. О гибели боевого товарища сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

Апти Алаудинов о гибели комбата с позывным Шустрый. Видео © VK / Апти Алаудинов Ахмат

«Вчера героически, на рабочем месте, ушёл из жизни один из самых лучших командиров российской армии, командир батальона четвёртой бригады и спецназа «Ахмат» с позывным Шустрый», — сказал он.

По словам Алаудинова, Батукаев трое суток не спал при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции (СВО). В результате у военнослужащего произошло кровоизлияние в мозг. Апти отметил, что батальон погибшего был самым результативным по количеству взятых в плен украинских военных и уничтоженных бойцов «Айдара»*.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков не расслабляться в ожидании переговоров по Украине. Российские силовые и правоохранительные органы должны совершенствовать подготовку своих сотрудников, несмотря на предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта, считает он. Глава ЧР привёл в пример ситуацию в спецназе «Ахмат». По его словам, бойцы подразделения значительно улучшили боеспособность и готовы к ведению боевых действий в условиях современного конфликта.