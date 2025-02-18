Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

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Регион
18 февраля, 05:12

Кадыров призвал силовиков не расслабляться в ожидании переговоров по Украине

Российские силовые и правоохранительные органы должны совершенствовать подготовку своих сотрудников, несмотря на предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такой призыв на совещании с руководством ведомств озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и война закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были ещё лучше», — подчеркнул Кадыров.

Глава ЧР привёл в пример ситуацию в спецназе «Ахмат». Бойцы подразделения значительно улучшили боеспособность и готовы к ведению боевых действий в условиях современного конфликта, добавил он.

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Напомним, что первый раунд российско-американских переговоров по ситуации на Украине состоится 18 февраля в Эр-Рияде. Делегация РФ уже контактирует с членами команды Дональда Трампа.

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Life.ru

Антон Голыбин
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