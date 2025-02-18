Кадыров призвал силовиков не расслабляться в ожидании переговоров по Украине

Российские силовые и правоохранительные органы должны совершенствовать подготовку своих сотрудников, несмотря на предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такой призыв на совещании с руководством ведомств озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и война закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были ещё лучше», — подчеркнул Кадыров.