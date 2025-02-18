Кадыров призвал силовиков не расслабляться в ожидании переговоров по Украине
Российские силовые и правоохранительные органы должны совершенствовать подготовку своих сотрудников, несмотря на предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такой призыв на совещании с руководством ведомств озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и война закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были ещё лучше», — подчеркнул Кадыров.
Глава ЧР привёл в пример ситуацию в спецназе «Ахмат». Бойцы подразделения значительно улучшили боеспособность и готовы к ведению боевых действий в условиях современного конфликта, добавил он.
Напомним, что первый раунд российско-американских переговоров по ситуации на Украине состоится 18 февраля в Эр-Рияде. Делегация РФ уже контактирует с членами команды Дональда Трампа.
Life.ru