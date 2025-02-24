Россиян предупредили о резком взлёте цен на игристые вина

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью «Газете.ru» предсказал, что российские игристые вина могут подорожать на 10% до 8 марта. Он отметил, что виноделы начали повышать цены по нескольким причинам.

Во-первых, с 1 января акцизы на алкоголь выросли на 5%. Кроме того, по информации эксперта, наблюдается дефицит бутылок. Также стоит отметить, что урожай винограда в Краснодарском крае и других областях оказался не слишком успешным.

Шапкин добавил, что импортные вина могут подорожать на 40% до конца 2025 года, поскольку сейчас распродаются остатки ранее закупленных товаров. Он посоветовал тем, кто планирует приобрести импортное вино, сделать это заранее. В настоящее время средняя цена на российское шампанское составляет от 500 до 1000 рублей, а на импортное — от 1 до 2 тысяч рублей.