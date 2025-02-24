Россиян предупредили о резком взлёте цен на игристые вина
Эксперт Шапкин: Российское шампанское подорожает на 10% до марта
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью «Газете.ru» предсказал, что российские игристые вина могут подорожать на 10% до 8 марта. Он отметил, что виноделы начали повышать цены по нескольким причинам.
Во-первых, с 1 января акцизы на алкоголь выросли на 5%. Кроме того, по информации эксперта, наблюдается дефицит бутылок. Также стоит отметить, что урожай винограда в Краснодарском крае и других областях оказался не слишком успешным.
Шапкин добавил, что импортные вина могут подорожать на 40% до конца 2025 года, поскольку сейчас распродаются остатки ранее закупленных товаров. Он посоветовал тем, кто планирует приобрести импортное вино, сделать это заранее. В настоящее время средняя цена на российское шампанское составляет от 500 до 1000 рублей, а на импортное — от 1 до 2 тысяч рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, что всё больше россиян после увеличения продаж легального алкоголя стали отдавать предпочтение вину. Эксперты отмечают, что на полках российских магазинов стало значительно меньше некачественного алкоголя. Это снижает риски отравлений и смертельных случаев от употребления напитков.
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