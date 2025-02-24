Взрослая дочь искусала мать в Петербурге

В Санкт-Петербурге пострадала 37-летняя женщина. На неё набросилась 18-летняя дочь, она искусала и избила родительницу. У женщины ушибы лица и укушенные раны рук, передаёт «Фонтанка».

Теперь мать требует привлечь дочь к уголовной ответственности, она подала заявление в полицию. Инцидент произошёл в Колпинском районе Петербурга. Сейчас правоохранители устанавливают все подробности случившегося, проводится проверка.