Взрослая дочь искусала мать в Петербурге
В Петербурге мать пошла в полицию, после того как её искусала 18-летняя дочь
В Санкт-Петербурге пострадала 37-летняя женщина. На неё набросилась 18-летняя дочь, она искусала и избила родительницу. У женщины ушибы лица и укушенные раны рук, передаёт «Фонтанка».
Теперь мать требует привлечь дочь к уголовной ответственности, она подала заявление в полицию. Инцидент произошёл в Колпинском районе Петербурга. Сейчас правоохранители устанавливают все подробности случившегося, проводится проверка.
Ранее в Москве курьер расцарапал своей клиентке руку. Женщина хотела проверить, списались ли у неё деньги за заказ, но курьер оказался против. Он схватил женщину за руку и не давал ей уйти в квартиру.
Life.ru