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24 февраля, 12:21

Взрослая дочь искусала мать в Петербурге

В Петербурге мать пошла в полицию, после того как её искусала 18-летняя дочь

В Санкт-Петербурге пострадала 37-летняя женщина. На неё набросилась 18-летняя дочь, она искусала и избила родительницу. У женщины ушибы лица и укушенные раны рук, передаёт «Фонтанка».

Теперь мать требует привлечь дочь к уголовной ответственности, она подала заявление в полицию. Инцидент произошёл в Колпинском районе Петербурга. Сейчас правоохранители устанавливают все подробности случившегося, проводится проверка.

Ранее в Москве курьер расцарапал своей клиентке руку. Женщина хотела проверить, списались ли у неё деньги за заказ, но курьер оказался против. Он схватил женщину за руку и не давал ей уйти в квартиру.

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Life.ru

Полина Никифорова
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