В Москве взбесившийся доставщик суши напал на клиентку и расцарапал ей руку

Москвичка обвинила доставщика суши в нападении — он пытался ворваться в её квартиру, удерживал дверь и расцарапал ей руку. Об этом сообщает SHOT.

Последствия нападения курьера на москвичку. Фото © Telegram / SHOT

Как рассказала телеграм-каналу 54-летняя Наталья, она заказала сет на одного человека в «Сушистор» в Бабушкинском районе столицы. Домой к женщине с заказом приехал курьер. Когда оплата по карте якобы не прошла, Наталья потянулась к телефону на тумбочке, чтобы проверить списание. В этот момент доставщик подставил руку и ногу в дверь и стал ломиться в квартиру. Женщина пыталась вытолкать мужчину, но тот вёл себя агрессивно.