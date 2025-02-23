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23 февраля, 11:23

В Москве взбесившийся доставщик суши напал на клиентку и расцарапал ей руку

SHOT: Жительница Москвы обвинила доставщика суши в нападении

Москвичка обвинила доставщика суши в нападении — он пытался ворваться в её квартиру, удерживал дверь и расцарапал ей руку. Об этом сообщает SHOT.

Последствия нападения курьера на москвичку. Фото © Telegram / SHOT

Последствия нападения курьера на москвичку. Фото © Telegram / SHOT

Как рассказала телеграм-каналу 54-летняя Наталья, она заказала сет на одного человека в «Сушистор» в Бабушкинском районе столицы. Домой к женщине с заказом приехал курьер. Когда оплата по карте якобы не прошла, Наталья потянулась к телефону на тумбочке, чтобы проверить списание. В этот момент доставщик подставил руку и ногу в дверь и стал ломиться в квартиру. Женщина пыталась вытолкать мужчину, но тот вёл себя агрессивно.

В итоге Наталья смогла закрыть дверь, убедилась, что заказ оплачен, после чего обратилась в полицию с заявлением. У неё царапины на руках и гематома. По словам пострадавшей, в «Сушистор» ей предложили скидку в качестве извинения. Однако затем представители заведения в беседе с телеграм-каналом заявили, что на клиентку никто якобы не нападал, оплата не прошла, а женщина чуть позже оплатила заказ онлайн. Руководство в действиях доставщика не нашли основания для увольнения.

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Обложка ©

SHOT

Мария Любицкая
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