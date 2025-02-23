В Москве взбесившийся доставщик суши напал на клиентку и расцарапал ей руку
SHOT: Жительница Москвы обвинила доставщика суши в нападении
Москвичка обвинила доставщика суши в нападении — он пытался ворваться в её квартиру, удерживал дверь и расцарапал ей руку. Об этом сообщает SHOT.
Последствия нападения курьера на москвичку. Фото © Telegram / SHOT
Как рассказала телеграм-каналу 54-летняя Наталья, она заказала сет на одного человека в «Сушистор» в Бабушкинском районе столицы. Домой к женщине с заказом приехал курьер. Когда оплата по карте якобы не прошла, Наталья потянулась к телефону на тумбочке, чтобы проверить списание. В этот момент доставщик подставил руку и ногу в дверь и стал ломиться в квартиру. Женщина пыталась вытолкать мужчину, но тот вёл себя агрессивно.
В итоге Наталья смогла закрыть дверь, убедилась, что заказ оплачен, после чего обратилась в полицию с заявлением. У неё царапины на руках и гематома. По словам пострадавшей, в «Сушистор» ей предложили скидку в качестве извинения. Однако затем представители заведения в беседе с телеграм-каналом заявили, что на клиентку никто якобы не нападал, оплата не прошла, а женщина чуть позже оплатила заказ онлайн. Руководство в действиях доставщика не нашли основания для увольнения.
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