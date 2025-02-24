Запах тухлых яиц: Названо заболевание, на которое может указывать вонючая отрыжка

Отрыжка может быть значимым показателем здоровья. Например, если она сопровождается запахом тухлых яиц, это может свидетельствовать о панкреатите, рассказала врач-гастроэнтеролог Алия Усеева.

«Существует несколько типов отрыжки. Например, отрыжка с кислым привкусом может указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Я помню случай, когда ко мне пришла молодая женщина, жаловавшаяся на постоянное жжение в груди и частую отрыжку. После обследования и лабораторных анализов мы выяснили, что у нее действительно была ГЭРБ», — отметила медик в беседе с «Газетой.ru».

Отрыжка с неприятным запахом, напоминающим тухлые яйца, может указывать на нарушения в пищеварении, такие как дисбактериоз, а также на более серьёзные заболевания, например, панкреатит, отметила специалист. Тем не менее такое явление не всегда свидетельствует о наличии проблем со здоровьем. Отрыжка может возникать из-за переедания или пищевого отравления. Однако если она становится частой и сопровождается болевыми ощущениями или другими симптомами, то лучше обратиться к врачу.