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24 февраля, 13:18

Запах тухлых яиц: Названо заболевание, на которое может указывать вонючая отрыжка

Гастроэнтеролог Усеева: Запах тухлых яиц при отрыжке может говорить о панкреатите

Отрыжка может быть значимым показателем здоровья. Например, если она сопровождается запахом тухлых яиц, это может свидетельствовать о панкреатите, рассказала врач-гастроэнтеролог Алия Усеева.

«Существует несколько типов отрыжки. Например, отрыжка с кислым привкусом может указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Я помню случай, когда ко мне пришла молодая женщина, жаловавшаяся на постоянное жжение в груди и частую отрыжку. После обследования и лабораторных анализов мы выяснили, что у нее действительно была ГЭРБ», — отметила медик в беседе с «Газетой.ru».

Отрыжка с неприятным запахом, напоминающим тухлые яйца, может указывать на нарушения в пищеварении, такие как дисбактериоз, а также на более серьёзные заболевания, например, панкреатит, отметила специалист. Тем не менее такое явление не всегда свидетельствует о наличии проблем со здоровьем. Отрыжка может возникать из-за переедания или пищевого отравления. Однако если она становится частой и сопровождается болевыми ощущениями или другими симптомами, то лучше обратиться к врачу.

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Ранее диетолог назвала причины тошноты и нежелания завтракать по утрам. Выяснилось, что дискомфорт может проявляться также в виде слабости, повышенного потоотделения, пониженного артериального давления и чувства холода в руках и ногах. Врач также отметила, что тошнота может возникать как побочный эффект некоторых лекарств.

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Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Александра Мышляева
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