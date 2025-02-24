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24 февраля, 12:28

У берегов Новороссийска затонуло научно-исследовательское судно с топливом

В районе Новороссийска затонуло маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба». На его борту осталось дизельное топливо, которое может привести к загрязнению акватории Чёрного моря. Для недопущения подобной ситуации его оградят бонами, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Затонувшее судно вблизи Новороссийска. Видео © Telegram / PortNews.ru

«Затонуло маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба», принадлежащее Институту океанологии имени Ширшова. Пострадавших в результате происшествия нет, загрязнения акватории в настоящий момент не наблюдается», — говорится в сообщении.

Установкой специальных бонов для предотвращения потенциального загрязнения окружающей среды займётся собственник судна. Также он проконтролирует подготовительные работы для последующего подъёма судна.

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Буксир освободил танкер «NATIG-ALIYEV» и сухогруз «BEGONIA-S» от цепей в Чёрном море

Ранее Life.ru сообщал о столкновении в Новороссийске танкера «NATIG-ALIYEV», сорвавшегося с якоря, с сухогрузом «BEGONIA-S». Причиной инцидента стал сильный ветер и волны. Капитаны заявили, что их корабли не получили серьёзных повреждений, однако они не могли разойтись самостоятельно.

Обложка ©

Telegram / PortNews.ru

Мария Любицкая
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