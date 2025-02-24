У берегов Новороссийска затонуло научно-исследовательское судно с топливом

В районе Новороссийска затонуло маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба». На его борту осталось дизельное топливо, которое может привести к загрязнению акватории Чёрного моря. Для недопущения подобной ситуации его оградят бонами, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Затонувшее судно вблизи Новороссийска. Видео © Telegram / PortNews.ru

«Затонуло маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба», принадлежащее Институту океанологии имени Ширшова. Пострадавших в результате происшествия нет, загрязнения акватории в настоящий момент не наблюдается», — говорится в сообщении.

Установкой специальных бонов для предотвращения потенциального загрязнения окружающей среды займётся собственник судна. Также он проконтролирует подготовительные работы для последующего подъёма судна.