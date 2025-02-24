Муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч защитника России

«Когда вы объявили специальную военную операцию, в тот же день мы собрали расширенный пленум онлайн — и полная поддержка специальной операции. Обратились ко всем нашим региональным духовным правлениям и начали собирать войска. В тот же день мы заказали вот это, как будто знали. На самом деле Год защитника Отечества — он каждый год. У нас ни дня не может быть без защиты Отечества», — отметил муфтий.