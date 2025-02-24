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24 февраля, 12:37

Муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч защитника России

Глава Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин подарил президенту РФ Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества. Это произошло во время рабочей встречи в Кремле.

Муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч. Видео © Life.ru

«Когда вы объявили специальную военную операцию, в тот же день мы собрали расширенный пленум онлайни полная поддержка специальной операции. Обратились ко всем нашим региональным духовным правлениям и начали собирать войска. В тот же день мы заказали вот это, как будто знали. На самом деле Год защитника Отечества — он каждый год. У нас ни дня не может быть без защиты Отечества», — отметил муфтий.

Таджуддин добавил, что щит символизирует стержень России, Булгарского царства и Российского царства. Там изображены и древнерусские богатыри, и поэт Муса Джалиль.

Путин заявил, что мусульмане-участники СВО проявляют на фронте своё мужество
Путин заявил, что мусульмане-участники СВО проявляют на фронте своё мужество

Life.ru писал, что глава государства тепло приветствовал муфтия и выразил ему свою благодарность за значимый вклад в развитие религиозной жизни в РФ. Также президент отметил храбрость мусульман на фронте. По словам Путина, они сражаются мужественно и героически на всех участках боевых действий.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
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