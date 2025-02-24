«Враньё — образ жизни»: Кержаков уличил бывшую во лжи после обвинений в алиментах на 1 рубль
Кержаков подтвердил уплату алиментов на содержание сына и уличил бывшую во лжи
Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков опроверг обвинения бывшей супруги в неуплате алиментов. Милана Тюльпанова утверждала, что экс-муж послал ей лишь один рубль на содержание ребёнка.
Футболист разместил скриншот из банковского приложения, где видно, что на самом деле он совершил два перевода: на 85 тысяч рублей и на один рубль.
«Когда враньё — образ жизни. А вот как это есть на самом деле», — подписал публикацию Кержаков.
Напомним, ранее Милана Тюльпанова пожаловалась, что бывший супруг отказывается выплачивать алименты на их общего ребёнка. Она показала скриншот, где была видна транзакция в один рубль и иронично высказалась про Кержакова.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо