«Становится страшно»: ВСУ стали тратить больше дронов на каждого замеченного бойца

За последние шесть месяцев линия фронта в зоне СВО стала более опасной, поскольку украинские войска активнее используют дроны. В связи с этим журналисты реже снимают на передовой и предпочитают проводить съёмки в ночное время, сообщил военный корреспондент Алексей Ивлиев.

Он отметил, что раньше ВСУ использовали FPV-дроны преимущественно против крупной техники, но теперь противник готов применять их даже против российских военнослужащих, работающих в одиночку. Это значительно увеличило опасность для журналистов, и многие из них стали избегать поездок в зону конфликта.

«Старая гвардия, люди, которых я знаю уже, наверное, лет 10-20, с которыми мы начинали работать в Славянске, в Донецке, очень часто в крайних командировках подходили ко мне и [говорили]: «Лёшка, я уже не пойду, мне уже просто становится страшно», — рассказал военкор в интервью 360.ru.

По его словам, в последнее время военные журналисты предпочитают работать ночью, около 3-4 часов утра. В это время активность FPV-дронов снижается, что делает их работу менее опасной. Ивлиев также рассказал о способе борьбы с вражескими беспилотниками — использовании рыболовных сетей. Сети натягиваются между двумя деревьями, и когда дрон врезается в них, он запутывается и теряет возможность продолжать движение. Эта простая технология помогает защитить людей от угрозы, исходящей от пойманных БПЛА.