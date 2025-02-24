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24 февраля, 14:04

Десятки человек в Польше заподозрили в «шпионаже» в пользу РФ и Белоруссии

В Польше полиция задержала 42 подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы и Минска

За последние три года в Польше задержали 42 подозреваемых в шпионаже в пользу России и Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы МВД и министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский.

«С начала [конфликта] на Украине сотрудники агентства внутренней безопасности (ABW) задержали в Польше 42 человека по подозрению в шпионаже или диверсиях в пользу РФ и Белоруссии», — написал он в соцсети Х.

Добжиньский добавил, что сотрудники ABW решают одну из важных задач в настоящее время. По его словам, они находят и «нейтрализуют» якобы враждебную деятельность иностранных служб в Польше.

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Польская полиция заявила о задержании «криптокороля» из РФ по запросу Минюста США

А ранее Life.ru писал, что суд арестовал россиянина якобы по подозрению в диверсиях против Польши и США. По словам премьер-министра Дональда Туска, мужчина был депортирован из Боснии и Герцеговины.

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Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Дарья Нарыкова
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