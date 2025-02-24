Десятки человек в Польше заподозрили в «шпионаже» в пользу РФ и Белоруссии

За последние три года в Польше задержали 42 подозреваемых в шпионаже в пользу России и Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы МВД и министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский.

«С начала [конфликта] на Украине сотрудники агентства внутренней безопасности (ABW) задержали в Польше 42 человека по подозрению в шпионаже или диверсиях в пользу РФ и Белоруссии», — написал он в соцсети Х.

Добжиньский добавил, что сотрудники ABW решают одну из важных задач в настоящее время. По его словам, они находят и «нейтрализуют» якобы враждебную деятельность иностранных служб в Польше.